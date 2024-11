Ilgiorno.it - I volti e le emozioni della Divina. Così rivive il mito di Maria Callas

Un’artista il cui nome fa tutt’uno con la lirica. Una donna e una cantante diventata unsenza tempo, amata e ammirata, ma anche criticata e odiata, forse mai compresa fino in fondo. Una figura a tutto tondo che ora uno spettacolo prova a raccontare dando corpo alle mille faccesua anima. Domani alle 20 in via Toniolo, nella sede dell’associazione MeC Musica e Canto diventata anche lo spazio del salotto artistico-culturale “Le Muse in Salotto“, verrà portata in scena la rappresentazione dal titolo “Sono una donna:“, un originale intreccio di lirica e prosa interpretato dalle attriciCompagnia Stabile Carossia. L’opera racconta il travaglio di quattro donne, una cantante, una drammaturga, un’attrice e una musicista, tuttediversi, la, come era stato soprannominato il soprano di origine greca per la potenza del suo canto.