Quotidiano.net - Gli effetti sui rapporti globali. Il politologo Parsi: rischi dai dazi: "Europa e Usa sempre più distanti"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Farruggia Professor Vittorio Emanuele, che conseguenze comporterà per l’il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca? "Dovrà abituarsi a un presidente Usa che pensa all’America come una grande potenza che ha degli interessi nazionali e non come la nazione leader di una coalizione di democrazie. Questo significa che per lui tutti gli altri Paesi sono dei competitor, alleati compresi. Non ci saranno più corsie preferenziali automatiche. E se ci saranno, dovranno essere contrattate". L’Atlantico, metaforicamente, si allarga? "Sostanzialmente sì. Questo si era già in parte visto nel primo mandato di Trump. Che però ora si sente più libero ed è più rabbioso e potrà contare su almeno due anni di totale alienamento del Congresso e così potrà usare a suo piacimento le leve del potere".