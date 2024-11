Agi.it - Esonda un torrente nel Catanese, evacuato un supermercato

AGI - Unto ad Acireale, nel, dove da oltre ore tre piove ininterrottamente. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia. Diverse persone in difficoltà, rimaste all'interno delle proprie autovetture, sono state soccorse e unall'ingresso della città è stato. Ilto in via San Piero Patti, dove èto; i vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania stanno operando in Via Cristoforo Colombo, e a Capo Mulini, dove i corsi d'acqua sono attentamente monitorati. Impegnate sul territorio e nelle frazioni di Acireale, squadre provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia, Maletto. Decine, al momento, gli interventi di soccorso effettuati e quelli in corso.