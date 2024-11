Lapresse.it - Derby Torino-Juventus, Motta: “Atmosfera speciale, ho buone sensazioni”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

“Lesono, perché vedo bene la squadra, con l’atteggiamento giusto in allenamento. Questa partita ha un’sia per noi che per i nostri tifosi, domani bisogna andare al massimo per fare una grande partita”. Lo ha detto il tecnico dellaThiagoin conferenza stampa alla vigilia deldi campionato contro il. “Sappiamo che la città lo vive in un modo molto intenso, però lo viviamo anche noi. Sono partite belle da giocare, c’è unamolto, le due squadre ne sono consapevoli – ha aggiunto – Faremo il massimo per fare una grande partita e portarla dalla nostra parte domani”. Douglas Luiz e Nico Gonzalez out Douglas Luiz “ieri in allenamento non si è sentito ancora al 100%, ho deciso che non voglio rischiarlo, vedremo nelle prossime partite se sarà disponibile o no”.