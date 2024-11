Universalmovies.it - CSC | a Torino il 21 novembre un convegno sull’importanza economica del patrimonio cinematografico

La crescente rilevanza degli archivi nell’economia e nella evoluzione del sistema cinema: sarà questo il tema centrale delnato dalla collaborazione tra Cineteca Nazionale e Film CommissionPiemonte che si terrà nella giornata inaugurale della 7^ edizione di TFIFilm Industry, giovedì 21presso il Circolo dei lettori di.TFF 42: il programma delFilm Festival“Documentari, reissues e foundfootage per le nuove opere: il futuro del cinema passa dall’archivio?”Sarà questo il tema, il titolo e anche l’obiettivo delche TFIFilm Industry ospiterà per la prima volta nella cornice del Circolo dei lettori diil prossimo 21, alle ore 15.30, nella sua giornata inaugurale.Si tratta di un focus signifcativo di TFIFilm Industry che si inserisce a pieno titolo in una giornata dedicata all’importanza della sala cinematografica e del dialogo tra produzione, distribuzione ed esercizio.