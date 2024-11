Conte retroscena clamoroso Quando era all’Inter rifiutò l’ingaggio di…

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Quella di domenica non sarà una partita qualunque. Sia per l’importanza del match (prima contro seconda), sia per gli intrecci del passato che legano Antonio. Oggi parliamo di undi mercato che ha dello stessoda parte dell’Inter di un certo Rafael Leao, poi passato al Milan in quella stessa estate del 2019. Ripercorriamo le tappe di questa vicenda., il rifiutoIl tema è riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ecco quanto scrive il quotidiano torinese sulla vicenda: “arrivò, voleva due armadi come terminali offensivi: Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Per questo bocciò con sdegno il nome che gli fu fatto da Piero Ausilio come alternativa: Rafael Leao.non voleva intaccare il budget per il belga, che voleva a tutti i costi.