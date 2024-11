Inter-news.it - Condò: «Inter, grande sofferenza con l’Arsenal. Concentrazione!»

L’ha sorpreso ancora in Champions League e vinto controcon il risultato di 1-0. Paolosu Sky Sport ha commentato così la partita.DIFESA! – Paoloesalta in particolare una fase della partita dei nerazzurri a San Siro: «L’ha vinto con unama ha rivelato alcune cose di sé. Per esempio il dominio sulle palle alte che ha avuto la difese nerazzurra oggi, giocando contro una delle migliore squadre al mondo sui calci piazzati. Ogni volta che c’era un corner noi dicevamo “No, non concedere!”. Invece sui calci piazzati l’è stata dominante. Pavard, Bisseck, de Vrij, anche gli attaccanti che son tornati indietro a colpire. Di palle gol purissime ce n’è stata solo una che Bisseck è riuscito a deviare nel secondo tempo. Poi per il resto tanti cross respinti di testa.