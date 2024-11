.com - Como, allarme Strefezza: infortunio muscolare?

(Adnkronos) –Genoa-ha aperto la dodicesima giornata del campionato, ed è stata una partita emozionante che si è decisa nei minuti di recupero. Vogliacco ha salvato la squadra di Gilardino regalando un punto quasi insperato. Ma non è tutto: la sfida del Ferraris potrebbe aver lasciato in eredità l’di Gabriel: ecco le ultime sulle sue condizioni.ha accusato un fastidio all’inguine ed è stato sostituito. In panchina è apparso abbastanza dolorante, motivo per cui è scattato l’per Fabregas: nelle prossime ore andranno in scena gli esami strumentali per capire l’entità del problema. La speranza dei lariani è che non sia nulla di grave, anche se la sosta per le Nazionali può aiutare in tal senso a recuperare in tempo per-Fiorentina, in programma il 24 novembre.