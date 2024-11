Anteprima24.it - Cammino di Guglielmo, si parte dalla grotta di San Michele Arcangelo

Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’odierna delibera di Giunta Comunale il Comune di Tufo ha completato l’iter di adesione, avviato circa un anno fa, al “di” che avrà proprio nella patria del “Greco di Tufo” , Sabato 9 novembre 2024, alle ore 17.00, presso laprotocristiana dedicata a “San” , l’arrivo della prima tappa di unche interesserà tre regioni, 30 comuni per un totale di oltre 320 chilometri, in un territorio scrigno di un patrimonio dal grande valore agronomico naturalistico, storico, religioso e culturale. Tutto è pronto per l’accoglienza dei visitatori che riceveranno la benedizione del Parroco di Tufo Don Francesco Russo e il saluto del Sindaco Nunzio Donnarumma e dell’Amministrazione comunale, a cui farà seguito un momento illustrativo dell’ipogeo sacro in un contesto di sana convivialità con la presentazione e la degustazione delle specialità territoriali locali.