.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, il programma e gli arbitri della 7^ giornata

Leggi l'articolo completo su .com

In C1, scontro salvezza per il Chiaravalle in casa contro il Pianaccio, Cerreto d’Esi e Pietralacroce impegnate in trasferta. InC2, le sfide clou sono Villa Ceccolini-Castelbellino, Aspio-Verbena e Sambucheto-Polisportiva Victoria VALLESINA, 8 novembre– Oggi è venerdì, “It’s Friday then”, come direbbero gli inglesi, ed è ladel futsal marchigiano, dove tanti appassionati si recano nei palazzetti o nei campi coperti per sostenere la propria squadra. Questo venerdì, 8 novembre, inC1 e C2 si gioca la 7^: andiamo a scoprire quali saranno le sfide inC1 In apertura parliamoC1. Giocano stasera Cerreto d’Esi e Pietralacroce, entrambe in trasferta. La squadra di Ristè, ottava, sfida a Macerata il Bayer Cappuccini terzo in classifica, mentre i dorici di Giordano affrontano il Monturano undicesimo per tornare in zona play-off, ora distante due punti.