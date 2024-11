.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 5^ giornata

Il Cus Ancona ospita il Recanati, il Corinaldo sarà di scena a Macerata con l’occasione di andare in vetta, lo Jesi va a Montesilvano ANCONA, CORINALDO e JESI, 8 novembre– Siamo già alla 5^del campionato nazionale diB dia 5 per le nostre squadre del girone D. Nelle partite di domani, sabato 9 novembre, ci sono due derby marchigiani importanti per la classifica.Il Corinaldo, nello specifico, sfida in trasferta il Cus Macerata nono: con una vittoria i biancorossi di Tinti potrebbero salire in vetta, poiché il Città di Chieti osserva il turno di riposo. Potrebbe bastare anche un pari, qualora l’Eta Beta Fano non vinca contro la Lisciani Teramo.Il Cus Ancona, invece, affronta in casa il Recanati quarto (in foto la sfidapassata annata) con l’obiettivo di agganciarlo in zona play-off.