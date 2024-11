Dilei.it - Biancospino resistente al freddo, come piantarlo in vaso o in giardino

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Tra le piante da coltivare ino in, in base a ciò che abbiamo a nostra disposizione, troviamo il, ed è davvero una meraviglia. Il suo nome botanico è Crataegus monogyna e fa parte della famiglia delle Rosacee: particolarmente nota per la sua bellezza, è una pianta caducifoglia, che appare molto delicata, ma in realtà è super. E possono prendersene cura anche i cosiddetti “pollici neri”, coloro che non sono molto avvezzi alla coltivazione delle piante., cos’èIlo Crataegus monogyna è una pianta ornamentale di enorme bellezza: durante la primavera, possiamo osservare dei fiori bianchi e profumati, ma questa pianta è moltoanche in pieno inverno. La sua bellezza è indiscussa, ma anche la sua utilità: i fiori del, infatti, vengono usati per le tisane o per la cosmetica.