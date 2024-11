Oasport.it - Basket, Trento-Trieste sfida ad alta quota. Milano riparte con Venezia, Bologna a Varese

Siamo già alla settima giornata del campionato di serie A di pallacanestro. Sabato e domenica ricchissimi, con tante storie diverse su otto parquet italiani.Alle 20.30diclassifica con la capolista Dolomiti Energia Trentino che ospita la Pallacanestro. Una sola sconfitta fra le due squadre, tra le migliori da tre punti di tutto il campionato: il roster di Galbiati tira con il 41,4% dall’arco, fanno meglio Colbey Ross e compagni con il 43%, sarà unaa punteggio alto. Trenta minuti prima sarà il momento di Tortona, che va in casa di Reggio Emilia per provare a inserirsi definitivamente nella lotta alle posizioni migliori di classifica.Match di livello per aprire la domenica conche accoglie. Scarpette rosse che hanno ripreso slancio dal bel successo in Eurolega contro il Real Madrid con un Nico Mannion in più, mentreha messo un po’ da parte gli infortuni ottenendo tre vittorie in fila e tornando a metà classifica.