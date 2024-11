Lanazione.it - Addio a un grande personaggio . E’ morto Daniel Spoerri il padre del giardino dell’arte

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Si è spento, ilpioniere del Nouveau Réalisme e celebre per l’invenzione della tecnica dei "tableaux-pièges" (quadri-trappola). Artista svizzero di origini rumene,era nato nel 1930 a Galati ed è stato uno dei maggiori eredi di Marcel Duchamp per il suo impegno sul fronte del ready made. L’artista ha donato al Monte Amiata uno dei giardini d’arte più interessanti e preziosi del mondo, si trova a Pescina (comune di Seggiano). Nella sua lunga carriera di artista ha vissuto a Parigi, in Grecia, in Germania, in Svizzera e in Italia. Proprio a Parigi ha dato vita alla casa editrice Mat (Multiplication d’art transformable) e ha iniziato la sua opera di artista figurativo inventando i tableaux-pièges (Quadri-trappola), incollando su tavole gli oggetti quotidiani ammassati nella sua stanza d’albergo.