A Buccheri la fibra ottica di Open Fiber rilancia turismo e impresa

(SIRACUSA) (ITALPRESS) – LaFTTH negli ultimi anni sta contribuendo al rilancio delle aree dell’entroterra della Sicilia, permettendo a molti Comuni di cogliere le opportunità offerte dalla transizione digitale. Un grande progetto infrastrutturale chesta portando avanti per accelerare la crescita economica e sociale di piccoli centri urbani come quello di, in provincia di Siracusa, uno dei più Borghi più Belli d’Italia dove oggi la rete è in vendibilità in oltre 1600 unità immobiliari tra abitazioni, imprese, attività commerciali, strutture ricettive, scuole e uffici pubblici.Grazie allaFTTH (“to the Home”, lafino agli edifici), infatti, aè possibile navigare su Internet con altissime prestazioni alla pari delle grandi e medie città.