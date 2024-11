Lanazione.it - Via Firenze fra degrado e pericoli. Problema alta velocità da risolvere. Il Comune chiede un autovelox

Non si placano le proteste dei cittadini i di Lamporecchio che abitano in viache denunciano ildella strada e il pericolo costante causato dallacon la quale transitano in ogni ora del giorno macchine e motorini. Hanno già inviato un documento di denuncia, firmato da oltre trenta famiglia, indirizzato aldi Lamporecchio, alla Provincia di Pistoia e al Prefetto. Sulla questione è intervenuto Massimo Scardigli, assessore deldi Lamporecchio alla viabilità, trasporti e polizia municipale, il quale si fa portavoce delle proteste dei cittadini, attraverso l’invio di una raccomandata alla provincia di Pistoia. "Questa strada oggetto della protesta dei cittadini è di competenza della Provincia. È una cosiddetta strada provinciale. Ildi Lamporecchio può solo intervenire con l’installazione dei cartelli segnaletici.