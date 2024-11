Gaeta.it - Tre uomini tentano la fuga dopo aver tentato un furto alla banca di Bronzolo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella notte tra domenica e lunedì, un’operazione dei Carabinieri di Egna ha scosso la tranquillità del comune di. Intorno alle due del mattino, una pattuglia in servizio ha notato tresospetti radunati davanti all’ingresso di una filialeria. Presi da un attacco di adrenalina, i militari hanno subito capito che qualcosa non andava e sono prontamente intervenuti. Questo episodio ha innescato una serrata caccia all’uomo, ora al centro delle indagini.La scoperta dei CarabinieriUn’ordinaria routine di pattugliamento lungo via Nazionale ha condotto i Carabinieri a individuare trein atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno notato anche un’auto di grossa cilindrata di colore scuro, parcheggiata con il motore acceso e un guidatore all’interno.