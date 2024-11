Traffici in aumento al porto di Ravenna | +215% ad ottobre segnali di ripresa in vista

Gaeta.it - Traffici in aumento al porto di Ravenna: +21,5% ad ottobre, segnali di ripresa in vista

Facebook WhatsAppTwitter Settore marittimo in crescita aldi, dove i dati recenti indicano un incremento del 21,5% neirispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Secondo le informazioni fornite dall’Autorità di sistema portuale, le stime per la fine dell’anno dipingono un quadro roseo, con una leggera crescita pre. Questo trend positivo segna un importante passo avanti per unche si distingue nel panorama italiano. Nel corso dei primi nove mesi, idi trailer e autovetture hanno mostrato segni incoraggianti, con il traffico ferroviario che ha registrato un notevoledel 9,4%.Dati di movimentazione e flussi commercialiEsaminando più a fondo i numeri, ildiha movimentato, da gennaio a settembre, un totale di 18.859.