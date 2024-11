Anteprima24.it - Torna la Festa del Ringraziamento con il Pranzo del contadino

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Quando l’agricoltura era una danza tra l’uomo e la natura; si coltivavano non solo i campi, ma anche i legami comunitari. RiViviamo insieme quei momenti di solidarietà e condivisione”.Con questo motto a Grottolella si celebra ladele per l’occasione– dopo il grande successo della I edizione – anche ildel.Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Antonio Spiniello e dalla consigliera delegata Brunella Nigro in programma domenica 10 novembre a partire dalle ore 9:00 con il raduno degli automezzi agricoli in Piazza Municipio, a seguire la celebrazione eucaristica e la benedizione degli automezzi agricoli da parte del parroco Don Marcelo Tahuil.Il culmine della giornata sarà ildelalle 13:00, che si terrà presso il centro parrocchiale.