Taiko No Tatsujin | Rhythm Festival farà divertire tutti

Chiunque sia stato in Giappone non può non essersi imbattuto in almeno una sala gioca nel famoso gioco ritmico coi tamburi. Ora, quello stesso gioco,No, lanciato originariamente per Nintendo Switch, è sbarcato nella sua versione per tutte le console di ultima generazione e PC!I giocatori si uniranno a Don-chan e Kumo-kyun in un’avventura musicale congli elementi targatipiù popolari, riuniti in varie scontri musicali. Oltre alla classica modalità, sarà possibile divertirsi con la massima celebrazione della musica fino a un massimo di 4 giocatori inLand o affrontare gli altri giocatori online in Dondoko Town.Prendete in mano le vostre bacchette e i vostri tamburi, perchénoinclude un’ampia selezione di 76 brani, tra cui alcuni successi molto popolari come “Gurenge”, “Feel Special” e “Racing into the Night”.