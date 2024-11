Superguidatv.it - Samuele Bersani annuncia lo stop al tour per motivi di salute, le sue parole

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

, uno degli artisti più amati della musica italiana, ha recentemente pubblicato un post su Instagramndo una pausa forzata perdi. Il cantautore ha condiviso la notizia con i suoi follower, sottolineando la necessità di prendersi del tempo lontano dai palchi e dagli impegni professionali.Ledi: “devo fermarmi”Nel post,ha scritto: “Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema diche mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo lontano dai palchi. Voglio evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce.”Questa dichiarazione ha rassicurato i fan sul fatto che la sua voce, parte integrante della sua carriera, non è coinvolta nel problema. Tuttavia, l’annuncio ha suscitato preoccupazione tra chi lo segue e lo stima per la sua sensibilità artistica e il profondo impatto delle sue canzoni.