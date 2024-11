Gaeta.it - Salvini gioca la carta Trump: le nuove dinamiche della politica italiana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il vicepremier Matteosta rimettendo in gioco la sua strategiain vista delle imminenti elezioni statunitensi. Con la prospettiva di un ritorno di Donaldalla Casa Bianca, il leaderLega sembra intenzionato a sfruttare questa situazione a suo favore, rivendicando un legame forte con il repubblicano e cercando di ottenere vantaggi sia sul fronte interno che internazionale.Il sostegno ae le aspettative diMatteoha sempre espresso il suo sostegno a Donald, contrariamente ad altri esponenti del centrodestra italiano. Le sue recenti dichiarazioni pongono l’accento su un possibile nuovo corso per la Lega e il suo ritorno alla ribalta. Per il vicepremier, la vittoria dirappresenta l’opportunità di scardinare l’egemonia di Forza Italia e di fermare la galloppata di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.