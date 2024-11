Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 06:00 Piloti 06:30 RaiNews24 07:10 Binario 2 (Il telefilm La grande vallata delle ore 06:10 e il programma Aspettando Binario 2 previsto alle ore 07:00 non saranno trasmessi) 22:10 Telefilm N.C.I.S. Hawaii: “Versa il tè” – “Identità rubata” – “Paura primordiale” 1a Visione Rai. (andranno in onda tre episodi ancizhè i due previsti) 00:20 (anziché 23:35) Tango – Meteo 2 01:55 Appuntamento al cinema 02:00 RaiNews24 (Il programma I Lunatici previsto alle 01:10 non sarà trasmesso) RAI 3 16:15 Girobanda. 1a Visione Documentario Autore e Regia di Mauro Campiotti 17:05 Aspettando Geo 17:10 Geo (Il programma Kilimangiaro: così vicini così lontani previsto alle 16:15 non andrà in onda) L'articolo Rai:tv diproviene da Daily Show Magazine.