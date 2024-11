Sport.periodicodaily.com - Pisa vs Sampdoria: le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani dovranno cercare di difendere il primato contro una delle squadre più quotate al ritorno nella massima categoria.vssi giocherà sabato 9 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono ancora in testa alla classifica ma il loro margine di vantaggio sull’inseguitrice Sassuolo si è ridotto a due punti. La squadra di Inzaghi è comunque in buona forma visto che non perde da cinque giornate durante le quali ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. Nell’ultima uscita è arrivata la bellissima prova sul campo della Cremonese battuta per 3-1.I blucerchiati sono tornati nuovamente indietro sul piano dei risultati, dopo la leggera ripresa che si era registrata con l’avvento di Sottil in panchina al posto di Pirlo.