Liberoquotidiano.it - Pazienti: "Insieme facciamo rete per migliorare qualità vita 16 mln italiani"

Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - "Obiettivo delle associazioni deiè riuscire ad avere un'unica voce, perché anche se le patologie sono differenti i bisogni e le esigenze sono molto simili, quindi penso che sia proprio questo l'elemento che ci deve unire per fare". Così Giovanna Campioni di Aicca (Associazione italiana cardiopatici congeniti bambini e adulti), intervenendo oggi alla Camera dei deputati a un incontro con la stampa per fare il punto sul percorso della proposta di legge numero 1326 su 'Disciplina della partecipazione delle associazioni die delle organizzazioni di cittadini ai processi decisionali pubblici in materia di salute'."Noinon portiamo avanti la nostra storia personale, ma l'esperienza di migliaia di- spiega Campioni - Il nostro coinvolgimento e la nostra opinione nei processi decisionali in materia di salute aiuterebbe a creare un sistema ottimale perladidi tante persone con le loro fragilità".