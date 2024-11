Ilrestodelcarlino.it - Parquet scivoloso, si corre ai ripari. Un trattamento con prodotti ad hoc

di Gabriele Gallo Con i buoni uffici di Giove Pluvio e quelli ben più concreti, della tecnologia, il match del campionato di serie A di basket in calendario tra 48 ore al PalaBigi, tra l’Unahotels e la Bertram Tortona dovrebbe essere davvero una partita di pallacanestro, e non un incrocio tra una kermesse di pattinaggio su ghiaccio e una sfida a hockey come avvenuto nella precedente gara interna dei biancorossi con la Germani Brescia. Come è noto, occasionalmente nei primi tre quarti, ma con pericolosa continuità negli ultimi dieci minuti, diversi giocatori di entrambe le squadre erano pericolosamente scivolati sula causa del fortissimo tasso di umidità che aveva reso il terreno di gioco dell’impianto di via Guasco ai limiti della praticabilità. E non erano mancate le prese di posizione prima e dopo il match per segnalare la problematica, su tutti quella dell’ex Pallacanestro Reggiana, oggi alfiere dei lombardi, Amedeo Della Valle.