Gaeta.it - Nuovo sviluppo nel caso di omicidio a Voghera: ex assessore leghista accusato di omicidio volontario

Un recente avanzamento nelche ha coinvolto Massimo Adriatici, exalla Sicurezza di, ha catturato l'attenzione mediatica. Il tribunale di Pavia ha richiesto alla Procura di riformulare l'imputazione che in precedenza era incentrata sull'eccesso colposo di legittima difesa, trasformandola in. Questa decisione deriva dall'episodio del 21 luglio 2021, quando Adriatici ha sparato a Younes El Boussettaoui, un uomo di 39 anni originario del Marocco. La dinamica dei fattiLa sera del 21 luglio 2021, la piazza diè stata testimone di un tragico evento che ha scosso l'intera comunità locale. Massimo Adriatici, ex, ha estratto la sua pistola e ha sparato contro Younes El Boussettaoui, il quale è stato colpito mortalmente.