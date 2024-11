Ilnapolista.it - Napoli, Chiacchio: «Difficile la penalizzazione in classifica, Manolas è un caso isolato e da accertare»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

L’avvocato Eduardoha parlato a Radio Marte di una possibileper il, in seguito alle indagini su Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio nella compravendita di Kostas: «lainè une da»Quali effetti sportivi ci sarebbero se venisse confermato il reato di falso in bilancio?«La Procura della Figc richiederà gli atti e farà le sue valutazioni. E svolgerà, se dovesse ritenerlo opportuno, le proprie investigazioni federali acquisendo tutti i documenti per verificare la sussistenza della regolarità o meno del comportamento, in sede disciplinare, dei soggetti coinvolti. Nella vicenda Osimhen non ha riaperto ilperché non ha ritenuto ci fossero elementi nuovi dopo la sentenza di assoluzione».