Ilrestodelcarlino.it - Modena, ragazzina scomparsa, i carabinieri la ritrovano. La mamma in lacrime: «Vi ringrazio»

, 7 novembre 2024 – L'hanno cercata ovunque, setacciando le strade, i paesi limitrofi, la città e pure le campagne e i capannoni abbandonati. Non hanno perso neppure un minuto e, alla fine, martedì pomeriggio l'hanno trovata in centro, a, spaventata e infreddolita ma sana e salva. Ha ringraziato inladi unadi 14 anni, caschetto e sorriso contagioso che martedì, al termine della scuola, non era rientrata a casa, a Nonantola. I genitori avevano da subito iniziato a cercarla disperatamente, temendo il peggio ma, grazie alle immediate ricerche deidi Nonantola e, poche ore dopo i genitori hanno potuto riabbracciare la figlia. «La ragazza, che frequenta un istituto professionale dinon era tornata a casa, a Nonantola – spiega il Capitano Marco Zavattaro, comandante della compagniadi