Melania Trump | una seconda chance come First Lady tra nuovi impegni e scelte di stile

: eleganza e impegno, lariluttante pronta a un nuovo inizio alla Casa BiancaSul palco della vittoria in Florida, appena rieletto per lavolta Presidente degli Stati Uniti, Donaldtiene la mano della moglie. Per, la prospettiva di tornare alla Casa Bianca per altri quattro anni non rappresenta necessariamente un sogno realizzato. Durante il primo mandato, infatti, ha mantenuto un profilo basso, distante dalle polemiche politiche e dai riflettori. Ma questa volta, la sua scelta di look e le parole disembrano suggerire un atteggiamento diverso per l’ex modella slovena, che potrebbe voler rivendicare un ruolo più attivo.Un tailleur sobrio per la notte della vittoriaNella notte elettorale a Palm Beach,si è presentata in un elegante tailleur grigio Dior, dal taglio raffinato e sobrio, quasi austero.