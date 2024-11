Ilrestodelcarlino.it - Mascarin cambia lavoro. Funzionario ’in trasferta’

Assessore per una vita, battutto per tre voti da Cristian Fanesi nella corsa come candidato sindaco per il centrosinistra di Fano, Samuele, che ha ormai 44 anni, tra oggi e domani si dovrà presentare negli uffici del comune di Terre Roveresche per dire se accetta ildiper il settore economico e finanziario dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sebastianelli, fra l’altro dell’altra sponda politica rispetto a, perché è espressione di Forza Italia, anche molto vicino all’assessore regionale Stefano Aguzzi. "Ho visto anch’ io questa mattina il suo nome come vincitore del concorso – dice Sebastianelli – e penso che fra domani e dopodomani verrà chiamato per capire se accetterà l’incarico a tempo indeterminato. Anche perché quello che occupa questa posizione mi va in pensione alla fine del mese".