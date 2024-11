Ma è proprio lui Chef Tony il re dei coltelli nelle televendite | vita cambiata cosa fa oggi

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

, nome d’arte di Anthony Joseph Notaro, è un personaggio iconico della televisione americana e non solo, noto principalmente per le suedida cucina, in particolare la linea Miracle Blade. La sua carriera è iniziata nei primi anni ’80 e ha rapidamente conquistato il pubblico grazie al suo stile unico e alla sua capacità di intrattenere mentre promuoveva i suoi prodotti. Nato il 5 novembre 1954 a Brooklyn, New York, da una famiglia italoamericana,ha sviluppato fin da giovane una passione per la cucina. Crescendo in un contesto familiare legato alla ristorazione, ha lavorato nel ristorante della nonna e in una pizzeria locale.>> “La mia pelle ha cambiato colore”. Da bianca a nera, il dramma di Sabrina per il tumoreTuttavia, è stato il suo talento nel vendere che lo ha portato a scoprire un nuovo percorso professionale.