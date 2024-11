Dilei.it - Ludovica Frasca rivela: “Secondo me la talpa è lei”

Colpo di scena improvviso a La, il reality condotto da Diletta Leotta:, ex Velina di Striscia la Notizia, è stata la prima eliminata. E non per mancanza di abilità sociali o strategiche, ma per una serie di risposte sbagliate alla domanda che tutti si pongono: chi è la? Una disfatta che lascia l’amaro in bocca, soprattutto a lei, che ora si ritrova a riflettere fuori dal gioco con qualche sospetto in più su chi potrebbe davvero interpretare quel ruolo.Le accuse di: “Non me la conta giusta!”Pochi minuti dopo l’eliminazione,ha registrato un video per Mediaset Infinity, dove ha lasciato intuire il suo disappunto e una teoria ben precisa: “Lucilla Agosti non me la conta giusta!” afferma, con quella punta di rancore di chi ha già visto la trama tessersi sotto i suoi occhi.