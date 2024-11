Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 24-16, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini alzano l’intensità, debutta Mannion

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-23 Ndiaye appoggia per il mini-break spagnolo.33-21 Mario Hezonja dall’arco: gli ospiti provano a reagire.33-18 Zach LeDay con la virata: icontinuano a spingere,in difficoltà.31-18 ARMONI BROOKS! TRIPLA, +13.28-18 ‘Willy’ Caruso per Causeur: ancora +10.26-18 Mario Hezonja prova a dare una scossa agli ospiti.26-16 Zach LeDay da due: vantaggio in doppia cifra per l’EA7 Emporio Armani!Inizia il secondo quarto al Forum.Si chiude il primo quarto:avanti 24-16 contro il!24-16 Nicoattacca il ferro e trova i primi punti in maglia! Ancora +8.22-16 Serge Ibaka schiaccia ed interrompe il digiuno offensivo del.22-14 ARMONI BROOKS! TRIPLA E +8,PREME SULL’ACCELERATORE.