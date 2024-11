Notizie.com - La Manovra lascia indietro trasporti e viaggiatori: “500 milioni per il parco autobus. In giro troppi veicoli inquinanti”

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Nel taglia e cuci per far quadrare i conti in, è statotoil settore deipubblici. La spesa prevista nell’attuale testo in esame alla Camera è di 120di euro in più per il 2025 nel Fondopubblici locali. Ma non basta per Anav-Confindustria che proprio questa mattina, giovedì 7 novembre, ha scritto alle commissioni Bilancio.La: “500per il. In” (Ansa Foto) – notizie.comNel mirino dell’Associazione Nazionale Auto, 900in meno rischiano di compromettere i contratti collettivi nazionali scaduti il 31 dicembre 2023 e altri 500 mancanti che sarebbero invece necessari per gli investimenti nel rinnovo delauto.Bus obsoleti.