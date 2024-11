Ilfoglio.it - La crisi di Viola in Un posto al sole: la soluzione? Andare dallo psicologo

Rosa fa finalmente pace con Manuel, lasciandolo libero. E Padre Antoine fa una ramanzina alle pettegole del quartiere durante la predica.è in. Non si capisce che problema abbia e cosa voglia, ma qualunque cosa sia abbiamo la! E’ il consiglio che le ha dato la mamma, proprio come ha fatto Marina con Roberto come rimedio per le loro continue liti. Ma veramente gli autori di Upas vogliono far passare questo messaggio? Che lo “strizzacervelli” sia un consulente di coppia? E allora il primo ad averne bisogno è Samuel, che continua a comportarsi come un bambino e dopo aver pianto per mesi dietro a Micaela, ora ci prova con la sorella gemella Manuela. E lei sembra anche cascarci. Clara invece è decisa a non tornare più a Napoli, e si confida con Giulia per avere un consiglio.