Joker | Folie à Deux il CEO di Warner Bros Discovery riconosce i risultati deludenti del sequel

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

, il CEO di” delLa. doveva avere piena fiducia nel regista di(qui la nostra recensione), Todd Phillips, dopo che il suo primo film era diventato il film vietato ai minori con i maggiori incassi di tutti i tempi (superato solo di recente da Deadpool e Wolverine), ma il, che ha suscitato molte polemiche, non è riuscito ad eguagliare il successo del suo predecessore.Lo studio sperava cherecuperasse almeno in parte i costi sostenuti quando è arrivato sulle piattaforme digitali alla fine del mese scorso, ma il film non ha avuto un grande impatto nemmeno lì ed è riuscito a raggiungere solo il quarto posto nelle classifiche di iTunes e Fandango. Sarebbe sciocco da parte dello studio anche solo tentare di dare un’immagine positiva a questa situazione, e – come riportato da Variety – l’amministratore delegato della