Anteprima24.it - Inter dalla Champions alla sfida scudetto, c’è il Napoli

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRinfrancatavittoria pesante contro l’Arsenal, l‘può presentarsidi domenica sera contro ilcon la testa libera e sulle ali dell’entusiasmo. Il successo inLeague non sarà stato dei più netti, ma al suono contiene quell’aspetto mentale che può essere decisivo nel big match contro i due grandi ex Antonio Conte e Romelu Lukaku, grandi protagonisti dellovinto nel 2020/21 dai nerazzurri. La ritrovata solidità, con una fase difensiva tenuta in piedi con i denti e con le unghie contro i gunners, può aiutare anche a far dimenticare la fatica nelle gambe, considerando che proprio la capacità di non prendere gol è stato il fardello finora per i nerazzurri in campionato. Primo non prenderle, è stato il mantra ininvece.