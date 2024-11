Ilfattoquotidiano.it - Il ruolo di Elon Musk dietro Trump: così inciderà su politiche industriali, rapporti con Ue e fronte interno

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Game, set and match“, ha twittato per celebrare l’apoteosi. Gioco, partita, incontro.non potrebbe essere più felice. Anche lui ha vinto le presidenziali in un inedito ticket con Donald. Non un passo in, e neanche di lato. Ha trionfato al suo fianco. Non vivrà alla Casa Bianca, ma sarà una sorta di uomo ombra qualunque decisione venga presa nello Studio Ovale. E’ la più grande novità di queste elezioni: se fino all’altro ieri i grandi potentati economici erano rimastile quinte di ogni presidenza, oracon la sua strapotenza finanziaria e mediatica sarà una presenza costante accanto al presidente. Anche senza incarichi di governo. L’impatto di “mister Tesla” sulla campagna elettorale è stato indubbio: nessuno degli alleati del tycoon ha fatto più di lui. Ha fondato America PAC, un collettore di finanziamenti esterno che per legge può raccogliere somme illimitate, e secondo i documenti depositati presso la Commissione elettorale federale ha investito almeno 119 milioni di dollari nella promozione “porta a porta” – o meglio, smartphone a smartphone – dell’amico Donald per aiutarlo a mobilitare i cosiddetti “sostenitori deboli” e convincerli a recarsi alle urne.