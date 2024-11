Iltempo.it - Il "mostro anticiclonico" ha i giorni contati: quando arriverà il "soffio artico"

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Il "" in Europa ha le ore contate. Dal weekend, infatti, "cambierà tutto". Lo ha anticipato Andrea Garbinato del sito ilmeteo.it, segnalando che si conferma in queste ore il caldo anomalo su tutta l'Europa, con temperature più calde ovunque tranne in Grecia, Turchia e Russia, addirittura con +13 gradi rispetto alla media sulla Scandinavia e in Scozia. A partire da domenica, però, "i valori termici inizieranno a scendere sul fianco orientale del Continente e sulle zone centrali". La bolla del caldo "resisterà solo tra Isole Britanniche e zone artiche. In questo lento movimento termico, il fianco orientale dell'Europa cederà dunque il passo alle armate del Generale Inverno: da martedì 12 novembre tutto il settore compreso tra Polonia, Germania, Francia e Nord Italia percepirà ilcontinentale con un deciso calo delle temperature".