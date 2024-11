Gli italiani sono sempre più poveri Per Nomisma il 60% delle famiglie è costretto a scegliere l’affitto piuttosto che l’acquisto di una casa

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Glipiù. Anche nel 2024 la metafora della-impossibile sembra calzante per descrivere la situazione in cui si trovano tantissimi. Negli ultimi anni l’inflazione ha eroso il reddito disponibile, che per 3su 5 rimane inadeguato o appena sufficiente per far fronte alle necessità, obbligandole a fare i conti con le proprie effettive capacità finanziarie. In questo scenario, aumentano le difficoltà di acquisto dell’abitazione, in particolar modo per leunipersonali e quelle più numerose, così come le difficoltà a sostenere canoni di locazione investiti da un trend di crescita più sostenuto rispetto ai prezzi. A scattare questa fotografia è il 17esimo rapporto sull’Abitare 2024 realizzato dacon il supporto di Crif e presentato nell’ambito di un evento organizzato in collaborazione con Confindustria.