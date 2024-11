.com - G7 del turismo a Firenze, Bocca: “L’IA è la nostra F1 ma non la guidino stranieri”. Messina: “Servono più risorse”

Leggi l'articolo completo su .com

In un'intervista alla vigilia del Forum internazionale del(8-9 novembre 2024 nei padiglioni diFiera), voluto dalla ministra, Daniela Santanchè, il presidente di Federalberghi, Bernabò, afferma: "È molto bello che ci sia finalmente un G7 dedicato ale ancora di più che sia ospitato in una delle città più meravigliose e conosciute al mondo. Sarà senza dubbio una bellissima immagine di quello che è il nostro Paese".: "Il settore ha bisogno di maggiori"L'articolo G7 del: “è laF1 ma non la”.: “più” proviene daPost.