Lanazione.it - Firenze, i sapori d'autunno al Conventino Fuori le Mura: al via ‘Il Gusto Toscano’

, 7 novembre 2024. Vignaioli, mastri distillatori, artigiani agroalimentari e le loro specialità, e poi incontri, wine talk e masterclass. Alleil 9 e 10 novembre torna “IlToscano” in versione autunnale: un weekend dedicato all'enogastronomia toscana con qualche “sorpresa” daregione. L’ingresso è gratuito, si potrà assaggiare tutto liberamente e acquistare direttamente dal produttore. Il “Toscano” è un evento realizzato da Artex, in collaborazione con PromoWine, nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune diin collaborazione con Cna Toscana e Confartigianato Imprese Toscana. Sarà presente l'assessore fiorentino allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini. La manifestazione, che intende promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche Made in Tuscany, è giunta alla sua quinta edizione.