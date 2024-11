Quotidiano.net - Fincantieri apre stabilimenti alle istituzioni, al via roadshow

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Mostrare l'eccellenza della navalmeccanica italiana, descrivere le trasformazioni in atto nei cantieri e raccontare l'evoluzione tecnologica su cui punta il Gruppo: con questi obiettiviha lanciato oggi dallo stabilimento di Monfalcone "Cantieri aperti, vista sul futuro", ilchele porte dei propri cantieri. L'iniziativa, che nella sua prima tappa ha visto la partecipazione e la visita dello stabilimento da parte del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, proseguirà nell'ultima parte del 2024 e nel 2025 toccando gli altri siti del Gruppo in Italia. All'evento, che si è tenuto a porte chiuse, hanno partecipato il presidente di, Biagio Mazzotta, e l'ad e dg Pierroberto Folgiero. Presente, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.