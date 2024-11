Oasport.it - F1, i piloti scrivono alla FIA e chiedono maggiore chiarezza: “Siamo adulti. Sulle parolacce…”

Rapporti sempre più tesi tra ie la FIA, dopo le recenti polemiche in seguito alle multe comminate a Max Verstappen e Charles Leclerc per aver detto una parolaccia in conferenza stampa. La Grand Prix Drivers’ Association (associazione deidi F1 capitanata da George Russell) è andata al contrattacco, pubblicando un duro comunicato nei confronti del presidente della federazione Mohammed Ben Sulayem.“Come in ogni sport, i competitor devono obbedire alle decisioni degli arbitri, che gli piacciano o meno, che siano d’accordo o meno. Così funziona lo sport. Inon agiscono in maniera diversa, e lo capiscono pienamente. I nostri membri sonoprofessionisti, che corrono in Formula 1, la massima categoria del motorsport internazionale. Sono gladiatori e ogni weekend di gara danno spettacolo agli appassionati“, scrive la GPDA.