Lapresse.it - Cuba, violento uragano si abbatte sull’isola: nuovo blackout

Susi è abbattuto undi categoria 3 che ha messo fuori uso la rete elettrica del Paese, provocando un.L’Avana al buio Ieri sera, onde massicce si sono abbattute sulle coste dell‘Avana, mentre venti taglienti e pioggia hanno sferzato la città, lasciando alberi disseminati sulle strade allagate. Gran parte della città era buia e deserta. I meteorologi avevano avvertito che l’Rafael avrebbe potuto portare amareggiate, venti e inondazioni improvvise “pericolose per la vita”, dopo aver già devastato parti delle Isole Cayman e della Giamaica. Mentre attraversava, la tempesta è rallentata fino a diventare undi categoria 2 che si sta dirigendo ora verso il Golfo del Messico, vicino al nord del Messico e al Texas meridionale.Scuole chiuse e voli cancellatiLe lezioni e i trasporti pubblici sono stati sospesi in alcune zone dell’isola e le autorità hanno cancellato i voli in arrivo e in partenza da L’Avana e Varadero.