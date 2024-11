Criticò Valditara sospeso per 3 mesi dall’insegnamento il professor Christian Raimo

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Lo scorso settembre, in occasione della festa nazionale Alleanza Verdi-Sinistra, ile di storia e filosofiaGiuseppe, Ministro dell’Istruzione e del Merito, definendolo un “bersaglio debole da colpire” e paragonandolo alla “Morte Nera di Star Wars”. Dichiarazioni che scossero particolarmente lo stesso, che si disse sorpreso dalla violenza delle parole usate, aggiungendo che la polemica politica non può mai travalicare certi confini trascendendo nelle minacce e nelle offese.Sospensione e decurtazione dello stipendio perOra è arrivata la doccia fredda per, scrittore ed esponente di Avs che si era anche candidato alle ultime Europee: sospensione per 3e decurtazione dello stipendio del 50%.