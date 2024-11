Quotidiano.net - Crédit Agricole Italia, volano gli utili. Nuovi clienti a quota 142mila

Una crescita importante. Che continua nel segno dell’attenzione per i territori. Sono stati resi noti i dati dei primi nove mesi 2024 del Gruppoin, che ha fatto registrare un risultato netto aggregato pari a 1,218 miliardi di euro (+9% anno su anno). Sotto la guida di Giampiero Maioli, amministratore delegato die Senior Country Officer, le diverse linee di business hanno incrementato ulteriormente il loro coordinamento sinergico facendo registrare una crescita del totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 100 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 337 miliardi di euro. Numeri ancora una volta in crescita per un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.100 collaboratori e circa 6 milioni di