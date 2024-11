Copernicus | Il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre e il primo a superare la soglia di 15C

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ilpiùmai registrato. L’annuncio, come di consueto, arriva da, il programma di osservazione satellitare della Terra dell’Unione Europea. Per le sue analisi utilizza miliardi di rilevazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche. A quasi due mesi dalla fine delc’è già la certezza quasi matematica che ilsupererà ancora una volta il precedente record di temperatura media globale. Non solo:in corso è anche ilin cui la temperatura del pianeta supererà di 1,5°C la media del periodo pre-industriale (1850-1900). Unache non va assolutamente superata, secondo gli esperti, per evitare le conseguenze più devastanti dei cambiamenti climatici.Il nuovo record di temperature«L’anomalia media della temperatura globale per i primi dieci mesi del, da gennaio ad ottobre, è stata di 0,71 gradi superiore rispetto alla media 1991-2020.