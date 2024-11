Thesocialpost.it - Chiara pestata a sangue dal compagno, ora lui è evaso dai domiciliari: “Ora io rischio tutto”

Bologna è scossa dalla storia diBalistreri, una giovane che ha deciso di utilizzare i social media per denunciare la grave situazione di pericolo in cui si trova. Il suo ex fidanzato, Gabriel, èdagli arresti, scatenando la paura e l’indignazione della ragazza, nonché un’ondata di solidarietà da parte del pubblico.ha condiviso su TikTok un video drammatico che ha rapidamente raggiunto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, diventando un simbolo di denuncia e resistenza. Il video di denuncia e l’appello disperato dibalistreri . ? suono originale –Nel suo video,racconta di aver ricevuto una telefonata dalla polizia domenica 3 novembre, informandola che Gabriel era riuscito a evadere dagli arresti. Gabriel era stato arrestato solo pochi giorni prima, a fine ottobre, dopo aver trascorso due anni in latitanza in seguito a un episodio di violenza nei confronti della ragazza.